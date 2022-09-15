Ernesto Che Guevara'nın kızı Aleida: Ruslar olmasaydı, Hitler'den sonra dünyanın hali ne olurdu?

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:58

Kübalı ünlü devrimci Ernesto Che Guevera'nın en büyük kızı Aleida Guevara, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RIA'nın aktardığına göre Guevara, Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupalı ??politikacıları "aptal" olarak nitelendirdi.

Guevara, "Bunlar hayatımda gördüğüm en aptal insanlar, size dürüstçe söylüyorum" dedi.

'AVRUPA, RUS TARİHİNİ BİLMİYOR'

Aleida Guevara, "Rusya'nın artık Sovyetler Birliği olmadığını ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile dostluk ve ortaklık ilişkilerini sürdürmesi" gerektiğini dile getirdi.

Guevara'ya, Avrupa'nın, "Rus tarihini bilmediğini ve zaferlerini hatırlamadığını" savundu.

Guevara, dünyanın, Rus halkına "borçlu" olduğunu ileri sürerek, "Eğer Ruslar olmasaydı, Hitler'den sonra dünyanın hali ne olurdu?" dedi.