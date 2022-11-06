Eş-Şebab eğitim kampına saldırdı 5 kişi öldü
Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü
Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.
Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.
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