Eş-Şebab eğitim kampına saldırdı 5 kişi öldü

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü

AA
06 Kasım 2022 Pazar, 09:37
Eş-Şebab eğitim kampına saldırdı 5 kişi öldü
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Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.


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