Eşcinsel kulübüne saldırdı: 55 kez müebbet hapis cezası aldı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:33

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:33

Anderson Lee Aldrich, Kasım 2022'de yarı otomatik bir tüfek ve bir tabanca ile Colorado Springs şehrinde bulunan LGBTQ+ bireylerin sığınma alanı olan Club Q adlı gece kulübünde düzenlenen bir drag gösterisi sırasında saldırıyı gerçekleştirdi.

Aldrich, bu saldırıda 5 kişiyi öldürdü ve 19 kişiyi de yaraladı, 55 kez ömür boyu hapis cezası aldı.

ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

24 yaşındaki saldırgan Aldrich, nefret suçu işlediğine dair suçlamaları kabul etti ancak özür dilemeyi ya da kurbanların ailelerine seslenmeyi reddetti.

Federal savcılar, saldırının önceden planlandığını ve önyargılarla beslendiğini kanıtladı. Mahkemede yaptığı savunmayla Aldrich, LGBTQ+ bireylere yönelik nefretini tekrar tekrar kabul etmiş oldu.

”BURASI GÜVENLİ VE ÖZEL BİR BULUŞMA YERİYDİ”

Savcı Alison Connaughty, "Bunların nefret suçu olduğunun kabul edilmesi hükümet için önemli ve Club Q topluluğu için de önemli. Burası, topluluğa ve güvenli bir yere ihtiyaç duyan herkes için özel bir buluşma yeriydi. Soruşturma sürecinde, ”Bu mekan hayatımı kurtardı ve kendimi yeniden normal hissedebildim" diyen insanlarla tanıştık" açıklamasında bulundu.

Colorado'daki ilk eşcinsel hakim olan Bölge Yargıcı Charlotte Sweeney, saldırı suçlamaları ve diğer suçlardan toplam 190 yıl hapis cezasını içeren itiraf anlaşmasını kabul etmeden önce mağdurların ifadelerini dinledi.

Sweeney, Aldrich'e "Hapisten asla çıkamayacaksın" dedi.

NEFRET SUÇU İŞLEDİĞİ KANITLANDI

Mahkeme, müfettişlerin Aldrich'in LGBTQ+ toplumuna yönelik nefretinin kanıtlarını ortaya çıkardığını duydu.

Aldrich’in evinde içinde mermi bulunan gökkuşağı halkalı bir hedef tahtası ve LGBTQ+ nefretiyle ilgili içerik yayınlamak için oluşturduğu iki web sitesi bulunuyordu.