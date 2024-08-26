Eşek arısı sürüsü tarafından 240 kez sokuldu: 'Bilincim gidip geliyordu...'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:33

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:33

İngiltere'nin Powys bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki Andrew Powell, bisiklet gezisinden döndükten sonra tavuklarını beslerken aniden bir eşek arası sürüsünün saldırısına uğradı.

Kısa süre içinde tüm sırtı arılarla kaplanan Powell, acı içinde evine koştuğunu söyledi.

Eşi Gina'nın yardım çabalarına rağmen, Powell ağır yaralandı ve bir yerel küçük yaralanma birimine ulaşmayı başardı.

240 kez arı sokmasına maruz kaldığı belirtilen Powell, "Eğer o birim olmasaydı, şu an hayatta olmazdım" dedi.