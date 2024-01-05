Eşine soruşturma açılmasına ilişkin yasa tasarısını reddetti
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi Kim Keon-hee'ye "hisse senedi fiyatlarını manipüle ettiği" gerekçesiyle soruşturma açılması çağrısı yapan yasa tasarısını veto etti.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Parlamentoya sunulan yasa tasarısı için veto hakkını kullandı.
Yoon'un kararı, vetodan önce başkanlık kabinesi tarafından da onaylandı.
Söz konusu tasarı, Yoon'un eşi Kim'in "Deutsch Motors" isimli şirketin hisse senedi fiyatlarını 2009 ila 2012 yıllarında manipüle ettiği iddialarının soruşturulması için çağrıda bulunuyordu.
Kim, suçlamaları reddetmişti.
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