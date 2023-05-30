Eşinin güzellik yarışmasında ikinci olmasına kızdı, sahneye çıkıp tacı fırlattı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 19:18

Güncelleme: 30.05.2023 - 19:18

Brezilya'da düzenlenen "Miss Gay Mato Grosso" isimli LGBTİ+ güzellik yarışmasında, eşi ikinci olan bir kişi sonuca tepki göstererek tören sırasında sahneyi bastı. Tacı yere fırlatan eş, yarışmadan ikinci olan Nathally Becker'i de alarak sahneden ayrıldı.

Globo haber sitesinin haberine göre, yarışmada Cuiaba şehrini temsil eden Nathally Becker ve Varzea'yı temsil eden Emannuelly Belini birincilik tacı için son ikiye kaldı. İki isim, sahnede sonuçların açıklanmasını el ele beklerken, Belini'nin yarışmada birinci olduğu açıklandı. Taç, Belini'nin başına takılmak üzereyken, Becker'in eşi sinirle sahneye fırlayarak tacı aldı ve yere fırlattı. Becker'in eşi ardından Becker'i de alıp sahneyi terk etti.

'GEREKLİ YASAL ÖNLEMLER ALINACAK'

Konuya ilişkin açıklama yapan yarışma koordinatörü Malone Haenisch, "Sonucun adil olmadığını düşündü ve tüm bu rahatsızlık ve zarara sebebiyet verdi. Güzellik kraliçesine tacını takmak üzereyken, ikinci olan Cuiaba güzelinin eşinin sahneyi işgal ederek agresif bir şekilde tacı parçaladığı olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haenisch, "Güzellik yarışmasının jürisinin seçimini teyit ediyoruz ve güzellik kraliçesinin ve Becker'in duygularını paylaşıyoruz çünkü o üçüncü tarafların çılgın tavırlarından sorumlu değil" dedi. Haenisch, ayrıca olayla ilgili 'gerekli yasal önlemlerin' alınacağını söyledi.