Rusya, Harkov’da içinde sivillerin bulunduğu binayı vurdu

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentinde sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk en az 35 kişi yaralandı.

Rusya, Harkov’da içinde sivillerin bulunduğu binayı vurdu
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 07:29

Rusya, Ukrayna’da saldırılarını sürdürüyor.

Rus güçlerinin Harkov kentinde sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk en az 35 kişi yaralandı.

'DÜNYA YARDIM ETMELİ'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski saldırının ardından binanın 9 ve 12. katları arasında yangın çıktığını bildirdi.

Dünya ülkelerine çağrı yapan Zelenski, “Dünya Ukrayna’yı Rus askeri uçaklarından, her gün Ukraynalıların canını alan düzinelerce güdümlü bombadan korumaya yardım etmelidir. Bu terör durdurulabilir” ifadelerini kullandı.

Harkov Valisi Oleh Syniehubov ise, saldırıda sivil altyapının da zarar gördüğünü söyledi.


Etiketler: #Rusya #Ukrayna #Harkov

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