Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook'a geri döndü

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:47

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:47

Eski ABD Başkanı Trump, 2016 yılında seçimi kazandıktan sonra çekilen bir videosunu paylaşarak “GERİ DÖNDÜM” ifadesinde bulundu.

Facebook hesabı neredeyse iki yıl sonra yeniden açılan Trump, “Sizleri beklettiğim için özür dilerim, karışık meseleler vardı” dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Trump'ın Facebook hesabı, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olacağını açıklamasının ardından kampanyasını yürüten şirket hesabın açılmasını istemişti. Meta, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada Trump'ın kurallara uyması halinde tekrar girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı’nın Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesapları, 6 Ocak Kongre baskını öncesi destekçilerini eyleme çağıran mesajları ve seçimde usülsüzlük iddiaları sonrası kapatılmıştı. Trump’ın sosyal platformların yanlış bilgi ve şiddete teşvik uyarılarını tekrar tekrar ihlal ettiği belirtilmişti.

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından Twitter’a dönme şansı olan Trump, kendi platformu Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.