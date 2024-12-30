Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:21

Güncelleme: 30.12.2024 - 00:25

Atlanta Journal-Constitution'ın bildirdiğine göre, Nobel Barış Ödülü sahibi eski ABD Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı olan ve Carter Center'daki çalışmalarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Carter, en son seçimde posta yoluyla oy kullanmış ve Demokratların adayı Kamala Harris'e oy vermişti.

JIMMY CARTER KİMDİR?

James Earl "Jimmy" Carter Jr. 1 Ekim 1924 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerikan siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı. 1977-1981 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Carter Center'daki çalışmalarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştır.

George H. W. Bush'un 30 Kasım 2018'de ölmesinden sonra hayatta olan en yaşlı ABD Başkanı unvanını kazanmıştı.