Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rosneft yönetim kurulundan ayrıldı
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft yönetim kurulundan ayrıldı.
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını bildirdi. Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, Schröder'in, şirketteki yönetim kurulu üyeliği görevini artık yerine getiremeyeceğini Rosneft'e bildirdiği belirtildi.
Schröder'in kararının anlayışla karşılandığı ifade edilen açıklamada, Schröder'in şirkete önemli katkılarda bulunduğu ve hizmetleri için kendisine teşekkür edildiği bilgisi verildi.
Rus hükümetinin yüzde 51 hissesinin bulunduğu Rosneft, üretim hacmi ve rezerv bakımından Rusya'nın en büyük, dünyanın da sayılı petrol şirketleri arasında yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "arkadaşı" olarak nitelendiren Schröder, bu yakınlık nedeniyle Batılı ülkelerde zaman zaman eleştiriliyordu.
Almanya'da Federal Meclis dün, emekli olduktan sonra Schröder'e verilen bazı özel hakların geri alındığını bildirmişti.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz için kritik karar
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı