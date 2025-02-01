Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler yaşamını yitirdi!

Almanya'nın 9'uncu cumhurbaşkanı Horst Köhler, 81 yaşında hayatını kaybetti. Köhler, 2004-2010 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler yaşamını yitirdi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:49

Almanya'da 2004-2010 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Horst Köhler, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağır hasta olan Köhler'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Horst Köhler, 23 Mayıs 2004 tarihinde Almanya'nın 9’uncu cumhurbaşkanı seçildi, beş yıl sonra yapılan seçim sonrasında da cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü. Köhler, 31 Mart 2010'da görevinden istifa etti.


Etiketler: #Almanya #Cumhurbaşkanı #hayatını kaybetti #hasta

İlgili Haberler

Almanya ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Yılın başında kayda değer düşüş!

Almanya ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Yılın başında kayda değer düşüş!
Almanya'da çiftçiler, hükümeti protesto etti

Almanya'da çiftçiler, hükümeti protesto etti
Almanya'dan Trump açıklaması: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız

Almanya'dan Trump açıklaması: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler