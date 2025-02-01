Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler yaşamını yitirdi!
Almanya'nın 9'uncu cumhurbaşkanı Horst Köhler, 81 yaşında hayatını kaybetti. Köhler, 2004-2010 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.
Almanya'da 2004-2010 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Horst Köhler, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağır hasta olan Köhler'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Horst Köhler, 23 Mayıs 2004 tarihinde Almanya'nın 9’uncu cumhurbaşkanı seçildi, beş yıl sonra yapılan seçim sonrasında da cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü. Köhler, 31 Mart 2010'da görevinden istifa etti.
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