Almanya ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Yılın başında kayda değer düşüş!
Almanya Federal İstatistik Ofisi Almanya ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon, yeni yılın ilk ayında beklenmedik şekilde geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı.
ÜÇ AYLIK ARTIŞ SON BULDU
Buna göre, Almanya'da Aralık 2024’te yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,3 oldu. Böylece ülkede enflasyon art arda üç aylık artışın ardından yeni yılın ilk ayında geriledi.
Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,2 düştü. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun ocakta yüzde 2,6’da kalması yönündeydi.
AB uyumlu TÜFE de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.
ENERJİ ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ
Almanya'da enerji, gıda ve hizmet sektörü, Kovid-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları ocakta bir yıl öncesine göre yüzde 0,8 artarken, enerji ürünleri yüzde 1,6 düşüş gösterdi.
Enerji ve gıda hariç enflasyon da ocakta yüzde 2,9 oldu. Hizmet enflasyonunun aralıktaki yüzde 4,1'lik orana kıyasla, ocakta yüzde 4'le düşüşe geçmesi dikkati çekti.
Enflasyondaki düşüş, Almanya'da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Enflasyon verisi, 23 Şubat'ta yapılması planlanan federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri oldu.
ENFLASYONUN HEDEFİN ÜZERİNDE KALMASI BEKLENİYOR
Analistler, Almanya’da enflasyonun gelecek aylarda yüzde 2,5 seviyesinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) hedefinin üzerinde kalmasını bekliyor.
AMB de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun, bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşacağını öngörüyor.
Finansal piyasalarda ise faiz oranlarının daha da düşürülmesine yönelik umutlar, enflasyon verileri ve AMB toplantısından edinilen izlenimlerle yeni bir ivme kazandı.
AMB, dün piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirdi.
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