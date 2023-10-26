Eski asker katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 08:17
Eski asker katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Maine polisi, Leviston kentinde, bir saldırganın insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişinin de yaralandığını belirtti.

SALDIRGAN ESKİ ASKER

Polis, saldırganın kimliğini 40 yaşındaki Robert Card olarak açıkladı. Card elindeki yarı otomatik tüfekle en az 2 ayrı bölgede ateş açtı. Eski bir asker olan saldırgan, olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, Card'ı yakalamak için operasyon başlattı.

Halka "Evlerinizde kalın" uyarısı yapıldı. Kent sakinlerinden saldırgana benzer bir kişi gördüklerinde ihbarda bulunmaları istendi.

ABD Başkanı Joe Biden da olay hakkında bilgilendirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu saldırganın, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen saldırganın, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.


ABD silahlı saldırı

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