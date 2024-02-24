Eski Avusturya Başbakanı Kurz, hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:20

Güncelleme: 24.02.2024 - 09:20

Viyana Bölge Mahkemesi'nde yürütülen davada hakim Michael Radasztics, eski Başbakan hakkında verilen hükmü kamuoyuyla paylaştı.

Radasztics, ülkede "İbiza skandalı" olarak adlandırılan, eski Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı Heinz Christian Strache'nin İspanya'nın İbiza Adası'nda devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi gibi bazı hususlarda pazarlık yaptığını içeren videonun basında yer alması sonrasında patlak veren skandalı araştırmak üzere kurulan meclis komisyonunda şahit olarak dinlenen eski Başbakan Kurz'un, buradaki konumunu hafife aldığını belirtti.

Kurz'un bu tutumu bilinçli olarak gerçekleştirdiğini ifade eden Radasztics, buradaki nesnel ve öznel ifadelerinde "yanlış beyanda" bulunduğunu söyledi.

Hakim, Kurz'un yanlış beyanda bulunduğu için suçlu bulunduğunu ve 8 ay "şartlı hapis" cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Avusturya hukukunda şartlı hapis cezası olarak adlandırılan mahkumiyet kararında, şahıslar hapsedilmiyor, ancak belirli süre olası bir suç işleyip işlemeyecekleri gözlemleniyor.

Mahkemenin aldığı karara itiraz eden Kurz, söz konusu araştırma komisyonuna iyi hazırlanmadığını, bazı hususların detaylarını hatırlamadığını, ancak bunları bilinçli şekilde yapmadığını, savcılığın durumu yanlış yorumladığını söyledi.

Avusturya'da 2019'da iktidarın küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christan Strache'nin İspanya'nın İbiza Adası'nda kendisini bir Rus iş insanının yakını olarak tanıtan bir kişiyle yaptığı görüşmeleri içeren video ülke basınında yer almıştı.

Söz konusu videoda eski Başbakan Yardımcısı Strache'nin bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi, ülkenin en çok satan gazetesinin belirli oranda hisselerinin yine bu ülkedeki iş insanlarına satılması ve karşılığında partisinin desteklenmesi gibi pazarlık unsurları içeren ifadeleri ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine bütün görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Strache ve beraberindeki bazı partililer hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, bu kapsamda eski Başbakan Kurz'un da şahitliğine başvurulmuştu. Kurz, 2020'de komisyon tarafından dinlenmiş, daha sonra bazı hususlarda yanlış beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.