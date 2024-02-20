Avusturya'nın damak çatlatan lezzeti: Apfelstrudel tarifi...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:56

Güncelleme: 20.02.2024 - 17:56

Elmalı Strudel veya Apfelstrudel, kökeni Avusturya Krallığı'na dayanan ve popülerliği zamanla dünya geneline yayılan bir tatlıdır. Bu tatlı, incecik hamur ve elma dolgusuyla ünlüdür. İlginç bir şekilde, ana malzemesi olan hamurun kökeni Ortadoğu'ya dayanır ve zamanında Türkiye üzerinden Macaristan'a ve Orta Avrupa'ya yayılmıştır. Bu hamur, tipik olarak baklava yapımında kullanılan hamurun benzeri olarak bilinir. Macarlar, bu hamuru kullanarak meyve dolgusuyla birleştirerek benzersiz bir tatlı olan Strudel'i yaratmışlardır. Strudel, 18. yüzyılda Habsburg İmparatorluğu döneminde özellikle popüler hale gelmiştir. Peki Avusturya'nın damak çatlatan bu leziz tatlısı nasıl yapılır? İşte Apfelstrudel tarifi...

APFELSTRUDEL TARİFİ

Malzemeler:

İç harcı için:

4 adet kırmızı elma

8 yemek kaşığı esmer şeker

3 yemek kaşığı tarçın

5 yemek kaşığı panko

1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

1 paket vanilin

2 su bardağı ceviz

Hamur için:

1 su bardağı su (ılık)

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

1,5 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Servis için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı çırpılmış krema

Yapılışı:

İç dolgunun hazırlanışı:

Elmaları soyun, dörde bölün ve çekirdeklerini çıkarın.

Dörde böldüğünüz dilimleri yarım ay şeklinde ince ince doğrayın.

Derin bir kap içerisinde esmer şeker, tarçın, panko, muskat rendesi, ceviz ve elmaları karıştırın.

5 dakika dinlenmeye bırakın.

Hamurun hazırlanışı:

Büyük bir kapta su, yağ, limon suyu ve tuzu karıştırın.

Unun yarısını iyice birleşene kadar bir kaşıkla karıştırın.

Ardından kalan unu ekleyin.

Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.

Hamur nemli fakat yapışkan olmamalıdır.

Hamuru, yağlanmış bir kasede üzerini streçleyip, yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Unlanmış tezgah üzerinde bir merdane yardımıyla hamuru açın.

Hamur büyüyüp, incelip ele alınması zorlaştığında, hafif unlanmış bir masa örtüsünün üzerine koyun.

Ellerinizi kullanarak örtü üzerinde hamuru uzatmaya germeye devam edin.

Yarı saydam görünmeye başlayana kadar uzatın.

Hamurun altından elinizi görmelisiniz.

Hazırladığınız dolguyu hamurun tercih ettiğiniz tarafına ekleyin.

Sızmasını önlemek için hamurun kenarlarını dolgunun üzerine katlayın.

Her katlamadan sonra bir fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün.

Altındaki masa örtüsünü kullanarak, dolgunun ucundan başlayarak hamuru yuvarlayın.

Önceden ısıtılmış 190°c fırında üzeri kızarana kadar 40-45 dakika pişirin.

Fırından çıkan strudeli soğumaya bırakın.

Üzerine pudra şekeri ve çırpılmış krema serperek servis yapın.

Afiyet olsun!