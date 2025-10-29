Eski 'bal tuzağı' casusu sır perdesini araladı: Silikon Vadisi, aşk tuzaklarının yeni hedefi

Eski bir Rus istihbarat ajanı olan Aliia Roza, Silikon Vadisi çalışanlarını uyardı.

Roza’ya göre, yabancı istihbarat örgütleri, romantik ilişki kisvesi altında mühendisleri ve teknoloji yöneticilerini hedef alıyor, kişisel bağ kurarak şirket sırlarına ulaşmaya çalışıyor.

Roza, The Post gazetesine verdiği röportajda, genç yaşta Rus istihbaratı tarafından “duygusal manipülasyon ve baştan çıkarma teknikleri” üzerine eğitildiğini anlattı.

“Hedefi görürler, bilgiye ihtiyaçları vardır ve onu elde etmek için duyguları kullanırlar” diyen Roza, bu tür ajanların karşılarındaki kişiyi fark ettirmeden psikolojik olarak çözümlediklerini belirtti:

“Bir ajanın görevi, hedefin güvenliğini kırmak, onu duygusal olarak bağımlı hale getirmek ve farkına varmadan bilgi vermesini sağlamaktır.”

“YEDİ TEMAS KURALI”: GÜVEN BÖYLE İNŞA EDİLİYOR

Roza, ajanların asla bir hedefe doğrudan yaklaşmadığını, bunun yerine “yedi temas kuralı” izlediğini söylüyor:

“Önce onları hayatınızda birkaç kez görürsünüz, kahve dükkanında, spor salonunda ya da sosyal medyada. Onların gönderilerini beğenirsiniz. Yedinci karşılaşmada beyin artık sizi tanıdık olarak algılar. Bu aşamadan sonra “love bombing” (aşırı ilgi bombardımanı) başlıyor: bol iltifatlı mesajlar, samimi fotoğraflar ve duygusal yakınlaşma.”

Roza, bu yöntemin erkeklerde “kurtarıcı içgüdüsünü” tetiklediğini ve böylece manipülasyonun kolaylaştığını belirtiyor.

Roza'ya göre, ajanlar, güveni artırmak için “milk tekniği” olarak bilinen yöntemi uyguluyor ve bu teknikte sahte hesaplar, hedefin arkadaşlarını takip ediyor ya da tanıdık isimler üzerinden ilişki kuruyor:

“’Bill benim kardeşimin arkadaşı’ diyorlar. Siz de tanıdık geldiği için güveniyorsunuz. Ama hepsi kurgudan ibaret.”

Güven sağlandıktan sonra manipülasyonun daha da derinleştiğini kaydeden Roza, “Ajan sizi kendinizden şüphe ettirir. ‘Patronun seni takdir etmiyor, arkadaşların seni kullanıyor’ gibi cümlelerle yalnızlaştırır. Sonra siz onu tek anlayan kişi sanırsınız” dedi.

“BİLGİ VERİLMEZSE TEHDİT BAŞLIYOR”

Roza’ya göre, hedef kişi istenen bilgiyi paylaşmadığında duygusal şantaj devreye giriyor:

“Ajan, ‘Eğer bu bilgiyi göndermezsen bir daha seni görmeyeceğim’ der. Duygusal baskı altında insanlar asla paylaşmayacakları sırları verir.”

Roza, özellikle yoğun çalışan, sosyal çevresi dar teknoloji uzmanlarının bu tür taktiklere karşı savunmasız olduğunu belirterek, “Çok zeki olabilirler ama duygusal ilişkilere karşı deneyimsizler. Bu da onları kolay hedef yapıyor” ifadelerini kullandı.

2020’de ABD’ye yerleşen Roza, şimdi insanlara manipülasyona karşı bilinç kazandırmak için eğitimler veriyor.

Yakında yayınlanacak bir kitabı ve hayatını anlatan bir belgesel projesi olduğunu açıklayan Roza, şu uyarıda bulunuyor:

“Flörtleşme aniden başlıyorsa, özel sorularla geliyorsa, dikkat edin. Gerçek kimliği doğrulayın, acele etmeyin. En iyi savunma, sakinliktir.”

“BAL TUZAĞI” CASUSUNDAN KİŞİSEL GELİŞİME

Roza, geçmişte Avrupa ve Birleşik Krallık’ta görev yaptığını, insan kaçakçıları, uyuşturucu baronları ve oligarkları hedef aldığını söylüyor.

ABD’ye geldikten sonra hayatını değiştiren Roza, artık casusluk tekniklerini “kendini güçlendirme ve özgüven kazanma yöntemlerine” dönüştürdüğünü belirtiyor:

“Ben artık insanlara duygusal kontrolü nasıl koruyacaklarını, olumsuzluklardan nasıl etkilenmemeleri gerektiğini öğretiyorum.”

“BAL TUZAĞI” NEDİR?

“Bal tuzağı”, kişilerarası, siyasi (devlet casusluğu dahil) veya parasal amaçlarla romantik veya cinsel ilişkilerin kullanıldığı bir uygulamadır.

“Bal tuzağı”, bir grup veya bireyin ihtiyaç duyduğu bilgi veya kaynaklara sahip bir kişiyle temas kurmayı içerir; tuzak kuran kişi daha sonra hedefi, bilgi toplayabileceği veya hedef üzerinde etki sahibi olabileceği sahte bir ilişkiye (gerçek fiziksel ilişki içerebilir veya içermeyebilir) çekmeye çalışır.

“Bal tuzağı” terimi, kurbanlara erişim sağlamak için tanışma sitelerinin kullanıldığı durumlarda da kullanılır.

Özel dedektifler genellikle eşler, kocalar ve diğer partnerler tarafından, “hedef” veya soruşturma konusu hakkında yasadışı bir romantik ilişki şüphesi olduğunda bal tuzağı oluşturmak için görevlendirilir.

Bazen bu terim, şantaj amacıyla suçlayıcı fotoğraflar çekmek için bir ilişki yaratma pratiği için de kullanılabilir. “Bal tuzağı” yeni bir kullanıcıyı uyuşturuculara bağımlı hale getirmek ve uyuşturucu kaçakçılığı için de kullanılır.