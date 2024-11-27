Eski Başbakan hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:02

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:02

GJKKO tarafından yapılan açıklamada, Berisha’nın kendisine yönelik koyulan "ev hapsi" kararının iptali talebinin bugün mahkemece görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Berisha hakkındaki "ev hapsi" kararının kaldırdığı kaydedildi.

Kararın ardından basına açıklamalarda bulunan Berisha’nın avukatı Genc Gjokutaj, müvekkili hakkında başka bir güvenlik tedbiri olmadığını belirterek "O, bugün özgür" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Berisha Aralık 2023'ten bu yana yolsuzluk şüphesiyle ev hapsinde tutuluyordu.

NE OLMUŞTU?

GJKKO, 20 Ekim’de eski Başbakan Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" vermişti ancak Berisha bu talebe uymamıştı.

Mahkeme, Berisha’nın damadı Jamarber Malltezi için de yolsuzluk ve kara para aklama suçundan önce gözaltı, ardından ev hapsi kararı vermişti.

Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığı (SPAK), bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının "Partizani" spor ve futbol kulüplerinin saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu duyurmuştu.

SPAK 12 Aralık’ta, savcılığın talebine uymayan Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması/ev hapsi" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı göndermişti. Talep 21 Aralık’ta Meclis'te onaylanmıştı.

GJKKO ise 30 Aralık’ta Berisha hakkında "ev hapsi" kararı almıştı. Berisha'nın kararı temyize götürme çabaları daha önce sonuçsuz kalmıştı.

1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakan görevinde bulunmuştu.

25 Nisan 2021’de ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekili seçilen Berisha, PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almayan milletvekili olarak görevini sürdürüyor.