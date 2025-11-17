Eski Başbakan idama mahkûm edildi: Verdikleri karar umurumda değil

Bangladeş’in devrik başbakanı Şeyh Hasina, geçen yıl öğrenci öncülüğündeki ayaklanmaya yönelik kanlı devlet baskını nedeniyle insanlığa karşı suçlardan gıyabında idama mahkûm edildi.

Karar, Dakka’daki Uluslararası Suçlar Mahkemesi tarafından açıklandı.

Mahkeme, Hasina’yı öldürme talimatı vermek, şiddeti kışkırtmak ve güvenlik güçlerinin işlediği suçları engellememek gibi ağır suçlardan suçlu buldu.

Kararı okuyan Yargıç Golam Mortuza Mozumder, Hasina’nın güvenlik güçlerine ayaklanmayı bastırmak için drone, helikopter ve ölümcül silahlar kullanılması talimatı verdiğini belirterek bunun insanlığa karşı suç teşkil ettiğini söyledi.

Hasina ise duruşmalar boyunca gönderdiği açıklamalarda suçlamaları reddetmiş, süreci “siyasi motivasyonlu bir tiyatro” olarak nitelendirmişti.

İADE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Aylar süren yargılama, Hasina’nın yokluğunda yürütüldü. Ağustos 2023’te ülkeden kaçan eski başbakan, hâlen Hindistan’da koruma altında sürgün hayatı yaşıyor.

Yeni Delhi yönetimi, Bangladeş’in defalarca ilettiği iade taleplerini reddetti.

Mahkeme salonunda, öldürülen protestocuların aileleri gözyaşlarına boğulurken Hasina’nın eski içişleri bakanı Asaduzzaman Khan da aynı suçlamalarla idama mahkûm edildi.

HASİNA'DAN SES KAYDI

Karardan kısa süre önce yayınlanan bir ses kaydında Hasina, meydan okuyan bir tonla şunları söyledi:

“Ne karar verirlerse versinler, benim için fark etmez. Bu hayatı bana Allah verdi, sadece O alabilir. Halkıma hizmet etmeye devam edeceğim.”

Kararın açıklanacağı gün Dakka’da olağanüstü güvenlik önlemleri uygulandı. Polis, ordu ve paramiliter birlikler mahkeme çevresini çembere aldı.

Polis, molotof kokteyli atan ya da araç yakanların “vur emriyle” durdurulacağını duyurdu. Sabah saatlerinde mahkeme yakınında küçük çaplı bir patlama paniğe neden oldu, bölge trafiğe kapatıldı.

“TEMMUZ DEVRİMİ”

Hasina’yı deviren protestolar, üniversite öğrencilerinin öncülüğünde başlamış ve kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı harekete dönüşmüştü. Bangladeş’te “Temmuz Devrimi” olarak anılan isyan, Hasina’nın 15 yıllık iktidarının sonunu getirmişti.

Hasina’nın yönetimi; yolsuzluk, işkence, zorla kaybetme ve muhaliflere yönelik sistematik baskı iddialarıyla anılıyordu.

BM İnsan Hakları Ofisi, ayaklanma sırasında polis ve güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması nedeniyle bin 400’e yakın kişinin öldüğünü bildirdi. Bu, 1971 Bağımsızlık Savaşı’ndan bu yana ülkenin yaşadığı en kanlı siyasi krizlerden biri olarak kayda geçti.

Devrim sonrası protestocuların desteğiyle geçici hükümetin başına getirilen Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, Hasina’nın yargılanmasını temel vaatlerinden biri haline getirmişti.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi’nde açılan davayı yürütmek üzere savcılığa Muhammed Tacul İslam atanmıştı.