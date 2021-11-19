Eski başbakan yardımcısını cinsel taciz ile suçlamıştı: İyi olduğuna dair kanıt istendi

19 Kasım 2021 Cuma, 14:57

BM, haber alınamayan Çinli tenisçinin iyi olduğuna dair kanıt istedi.

BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Liz Throssell, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nerede olduğuna ve iyi olduğuna dair kanıta sahip olmak önemli. Cinsel saldırı iddialarının da tam şeffaflıkla soruşturulmasını istiyoruz" dedi.

Çin devlet kanalı CGTN, Peng Shuai'nin kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamış ancak Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon, "Bu mektup, onun nerede olduğuna veya güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin endişelerimin daha da artmasına yol açtı" açıklamasını yapmıştı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.