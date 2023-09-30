Eski Başbakandan Ukrayna çıkışı: Askeri yardımı 'cinayet' olarak niteledi

Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:29

Güncelleme: 30.09.2023 - 12:29

Eski Slovakya Başbakanı ve ana muhalefet partisi Smer'in Başkanı Robert Fitzo, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları eleştirdi.

Robert Fitzo, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları "cinayet" olarak niteledi.

Fitzo, "Ukrayna'yı silahlandırmak cinayetten başka bir şey getirmez" dedi.

Fitzo ayrıca, çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin derhal başlatılmasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını savundu.

Fitzo'ya göre Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar Slovakya ekonomisini vurdu.