Eski Başbakandan Ukrayna çıkışı: Askeri yardımı 'cinayet' olarak niteledi

Eski Slovakya Başbakanı ve ana muhalefet partisi Smer'in Başkanı Robert Fitzo, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları eleştirerek, "Ukrayna'yı silahlandırmak cinayetten başka bir şey getirmez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:29
Eski Başbakandan Ukrayna çıkışı: Askeri yardımı 'cinayet' olarak niteledi
Abone Ol google-news

Eski Slovakya Başbakanı ve ana muhalefet partisi Smer'in Başkanı Robert Fitzo, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları eleştirdi.

Robert Fitzo, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları "cinayet" olarak niteledi.

Fitzo, "Ukrayna'yı silahlandırmak cinayetten başka bir şey getirmez" dedi.

Fitzo ayrıca, çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin derhal başlatılmasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını savundu. 

Fitzo'ya göre Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar Slovakya ekonomisini vurdu.


Player Alanı
Slovakya Ukrayna

İlgili Haberler

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Belgorod'u ÇNRA sistemi ile hedef aldı

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Belgorod'u ÇNRA sistemi ile hedef aldı
Macaristan'dan Ukrayna'ya AB mesajı: Müzakerelere başlama olasılığı şüpheli

Macaristan'dan Ukrayna'ya AB mesajı: Müzakerelere başlama olasılığı şüpheli
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yeni yardımı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yeni yardımı onayladı

En Çok Okunan Haberler