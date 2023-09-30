Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Belgorod'u ÇNRA sistemi ile hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın gece saatlerinde Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 07:50
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Belgorod'u ÇNRA sistemi ile hedef aldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.45 sularında Kiev'in "Uragan" çok namlulu roketatar sistemiyle Rusya topraklarındaki tesislere saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından 9 roketin Belgorod bölgesi hava sahasında imha edildiği kaydedildi.



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