Eski başbakanın, yangın helikopteri için girişimleri sonuçsuz kalmıştı

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

KKTC daha yangın helikopteri ya da uçağı kiralayamaz yada satın alamazken Güney Kıbrıs’ın ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere dört yeni yangın söndürme aracı aldığı bildirildi. Yeni araçlarla birlikte Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu yangın söndürme araçlarının sayısının 13’e çıktı.

KKTC’nin ilk kadın başbakanı Sibel Siber, teknokrat hükümet döneminde yürüttüğü başbakanlık görevinde yangın helikopteri için girişimlerde bulunmuş ancak herhangi bir gelişme olmamıştı.

ALEVLERİ YAĞMUR SÖNDÜRDÜ

21 Haziran’da başlayan yangın, KKTC’nin Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu. Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak ile birlikte gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.