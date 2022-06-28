CHP'den iktidara orman yangını tepkisi: 'Olmayan helikopteri varmış gibi anlatmak doğru değil'

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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TBMM Genel Kurulu’nda Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili “İlk gün yapılan açıklamalarda 14 uçak, 25 helikopterle yangına müdahale ettiklerini söylediler. Bu 25 helikopter, 14 uçak neredeydi? Olmayan uçağı, helikopteri varmış gibi anlatmak, kamuoyunu yanıltmak doğru bir şey değildir” diye tepki gösterdi.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 17:52

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, bugün TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili konuştu.

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