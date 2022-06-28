CHP'den iktidara orman yangını tepkisi: 'Olmayan helikopteri varmış gibi anlatmak doğru değil'
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TBMM Genel Kurulu’nda Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili “İlk gün yapılan açıklamalarda 14 uçak, 25 helikopterle yangına müdahale ettiklerini söylediler. Bu 25 helikopter, 14 uçak neredeydi? Olmayan uçağı, helikopteri varmış gibi anlatmak, kamuoyunu yanıltmak doğru bir şey değildir” diye tepki gösterdi.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, bugün TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili konuştu.
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'