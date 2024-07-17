Eski Beyaz Saray danışmanı Güney Kore ajanı olmakla suçlanıyor

Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:08

Güncelleme: 17.07.2024 - 14:08

Eskiden CIA ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) için çalışan bir dış politika uzmanı ve Uzak Doğu danışmanı, lüks eşyalar ve benzeri hediyeler karşılığında Güney Kore adına ajanlık yapmakla suçlanıyor.

Salı günü Manhattan Federal mahkemesinden kamuoyuna açıklanan iddianameye göre Sue Mi Terry, ABD içerisinde Güney Kore'nin politikalarını savundu, ABD hükümetinin gizli bilgilerini Güney Kore istihbaratına ifşa etti ve Güney Koreli hükümet görevlilerinin ABD'li meslektaşlarına erişimini kolaylaştırdı.

Güney Kore istihbaratı bu hizmetler karşılığında Terry'ye, Bottega Veneta ve Louis Vuitton marka el çantaları ve Dolce&Gabbana marka bir palto satın aldığı, 5 yıldızlı restoranlarda akşam yemekleri ısmarladığı ve Kore meseleleri üzerine odaklanan bir projesi için 37 bin dolardan fazla ‘gizli’ fon sağladığı iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İddianamede kanıt olarak, 2019 ve 2021 yıllarında çekildiği belirtilen görüntüler yer aldı. Son derece lüks bir mağazada çekilen görüntülerde, Terry’nin elinde hediye paketleri görülürken, Güney Kore İstihbaratı memuru olduğu iddia edilen iki kişi kasada ödeme yapıyor.

Terry’nin Güney Kore ajanı olarak kariyeri, iddiaya göre 2013 yılında başladı ve yaklaşık on yıl sürdü. 2014 yılında FBI, Terry’i Güney Kore’den fon almaması konusunda açıkça uyardı. Bu uyarıdan sonra bir soruşturma açılmadı.

ABD’nin Dış İlişkiler Konseyi düşünce kuruluşu, Terry’i kıdemli bir araştırmacı ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere Doğu Asya ve Kore Yarımadası konusunda bir uzman olarak nitelendiriyor.

AVUKATI KONUŞTU

Terry’nin avukatı Lee Wolosky yaptığı açıklamada “Bu iddialar asılsızdır. Bağımsızlığıyla ve ABD'ye yıllarca verdiği hizmetle tanınan bir akademisyen ve analistin çalışmalarını çarpıtmaktadır” dedi.

Wolosky, açıklamasını “Aslında Terry, bu iddianamede Güney Kore hükümeti adına çalıştığı iddia edilen dönem içerisinde, Güney Kore hükümetinin büyük bir eleştirmeniydi. Gerçekler ortaya çıktığında hükümetin önemli bir hata yaptığı açıkça görülecektir” sözleriyle bitirdi.

Dış İlişkiler Konseyi kuruluşunun sözcüsü, Terry'yi ‘ücretsiz idari izne çıkardıklarını’ ve ‘her türlü soruşturmada işbirliği yapacaklarını’ söyledi.

Güney Kore hükümeti iddianamede bir taraf değil. Seul Ulusal İstihbarat Servisi ise, ABD istihbarat yetkilileriyle yakın iletişim halinde olduklarını söyledi.

İddianamede ayrıca Terry'nin, Güney Koreli yetkililerinin talebi üzerine Nisan 2023'te bir Güney Kore gazetesi için ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol arasındaki zirvenin sonuçlarını öven bir makale yazdı ve karşılığında 500 dolar aldı. Terry’nin benzer şekilde, para karşılığı başka birçok fikir yazısı yayınladığı iddia ediliyor.

SUE Mİ TERRY KİMDİR?

Seul'de doğan ve Virginia'da büyüyen Terry, 2001-2008 yılları arasında kıdemli CIA analisti, 2008-2009 yılları arasında ise Başkan George W. Bush ve Başkan Barack Obama dönemlerinde Beyaz Saray’da Kore, Japonya ve Avustralya İşleri Direktörü olarak görev yaptı.

İddianamede Terry, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası uyarınca kayıt yaptırmamak ve bu yasayı ihlal etmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

İddianamede, Terry'nin Haziran 2023'te kendi rızasıyla verdiği bir FBI mülakatında, Güney Kore istihbarat servisi için bir “kaynak” olduğunu, yani “değerli bilgiler sağladığını” kabul ettiği belirtiliyor.