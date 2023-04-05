Eski Beyaz Saray yetkilisi: Rusya ile ABD arasında bir nükleer savaş kaçınılmaz
Eski Beyaz Saray yetkilisi Paul Craig Roberts, Rusya ile ABD arasında bir nükleer savaşın "kaçınılmaz olduğunu" savundu.
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray yetkilisi olan Paul Craig Roberts, Rusya-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Paul Craig Roberts, ABD'nin "pervasız" politikası nedeniyle Rusya ile ABD arasında bir nükleer savaşın "kaçınılmaz olduğunu" savundu.
Roberts, "ABD'nin dünya hegemonyasına giden yolda Rusya'yı yok etmeye çalıştığını ve bunun da nükleer bir savaşa yol açacağını" ileri sürdü.
Roberts, "Vladimir Putin çeşitli vesilelerle Batı'nın Rusya'yı yok etme niyetinde olduğunun açık olduğu yönünde kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştur. Washington'un, Putin'i Rusya'yı yok etme niyetine ikna edecek kadar pervasız, son derece aptal ve sorumsuz olması akıl almaz bir şey" dedi.
Roberts ayrıca, Rusya'nın artık "ABD'nin hiçbir garantisine güvenmeyeceğini" iddia etti.
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