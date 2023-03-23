Eski bir başkan ve porno yıldızı: Trump-Daniels soruşturması neden önemli?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:50

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 09:54

Getty Images ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels'ın iddialarını yalanladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016'da porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınabileceğini iddia etti.

Soruşturmanın nasıl ilerleyeceğine yönelik kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg verecek.

Eğer gözaltına alınırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak.

Ancak Trump kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.

Peki bu soruşturma neden önemli? Şimdiye kadar bildiklerimizi derledik.

Stormy Daniels kim?

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, 1979 yılında Louisiana eyaletinde doğdu.

Daniels, porno sektöründe ilk oyuncu olarak çalışmaya başladı, 2004 yılından sonra da senaryo yazmaya ve film yönetmeye başladı.

Stormy Daniels ismi, Mötley Crüe müzik grubunun bas gitaristi Nikki Sixx'in kızı Storm ile viski markası Jack Daniels'dan geliyor.

Daniels ayrıca The 40-Year-Old Virgin ve Knocked Up filmleri ile Maroon Five grubunun Wake Up Call şarkısının müzik videosunda konuk oyuncu olarak yer aldı.

2010 yılında Louisiana'da ABD Senato koltuğuna aday olmayı düşünen Daniels, daha sonra adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekilme kararı almıştı.

Getty Images Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, Donald Trump ile 2006'da tanıştığını söylüyor

Trump'a karşı iddiaları ne?

İkisinin tanışıklığı 2006'ya kadar geri gidiyor.

Daniels, Trump ile California ve Nevada arasında bulunan Tahoe Gölü'ndeki bir tatil beldesinde, golf turnuvası sırasında tanıştığını söylüyor.

2011'de In Touch Weekly dergisine verdiği bir röportajda Daniels, Trump'ın kendisini yemeğe davet ettiğini ve onunla otel odasında buluştuğunu anlatıyor.

Daniels'ın bu röportajının tamamı 2018 yılına kadar yayımlanmadı.

Röportajda Daniels, "Koltukta uzanmış televizyon izliyordu. Pijama giyiyordu" diyor.

Daniels ikisinin ilişki yaşadığını iddia ederken Trump'ın avukatı bu iddiayı "şiddetli bir şekilde" reddediyor.

Eğer Daniels'ın anlattıkları doğruysa, iddiaya konu olan olay, Trump'ın en küçük çocuğu Barron'un doğumundan sadece dört ay sonra yaşanmış olabilir.

Mart 2018'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda Daniels, ilişki hakkında sessiz kalmak için tehdit edildiğini aktardı.

Daniels, In Touch Weekly röportajını kabul ettikten kısa bir süre sonra, Las Vegas'taki bir otoparkta bir adamın kendisine yaklaşıp, "Trump'ı rahat bırakmasını" söylediğini iddia etti.

Bu iddialar neden yeniden gündeme geldi?

Ocak 2018'de Wall Street Journal, 2016 yılında Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Daniels'a sessiz kalması için 130 bin dolar ödediğine dair bir haber yayımladı.

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa bu olay, Trump'ın kazandığı ABD başkanlık seçiminden bir ay önce yaşandı.

Haberde söz konusu ödemenin Daniels ile konuyu kamuya açık şekilde konuşmamasına yönelik yapılan bir gizlilik anlaşmasının parçası olduğu belirtildi.

Getty Images Donald Trump, Melania Trump ve Barron Trump, Ocak 2007

Peki bu yasadışı mıydı?

Ödeme tek başına yasadışı değil.

Ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme, yasal ücret olarak kayda geçirildi.

Savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve suç teşkil edebileceğini savunuyor.

Savcılar ayrıca bunun seçim yasasını çiğnediğini de iddia edebilir çünkü Trump'ın Daniels'a yaptığı ödemeleri saklama girişimi, seçmenlerin porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu bilmesini istememesinden kaynaklanıyordu.

ABD yasalarına göre, bir suçu örtbas etmek daha ciddi bir suçlama sayılıyor.

Trump gerçekten ceza alacak mı?

Suç duyurusunda bulunup bulunmama kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg'a ait.

Bragg soruşturmayla ilgili yeterli kanıt olup olmadığını araştıran büyük bir jüri kurdu ve iddianamenin açıklanıp açıklanmayacağını bilen tek isim.

Trump'ın avukatları 13 Mart haftasında eski başkanın büyük jüri önünde ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı.

Bu da soruşturmanın son aşamasına gelindiğine işaret olarak değerlendiriliyor.

Getty Images Michael Cohen

Avukatlar kendilerine veya Trump'a yaklaşmakta olan bir iddianameyle ilgili önceden bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

2018 yılında Michael Cohen, Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında Daniels'a ve bir başka kadına yapılan ödemeler ile kampanya finansmanı ihlalleri ve birtakım diğer suçlamalarla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen ve Trump'ın eski yasal danışmanı Robert Costello'nun Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyordu.

Stormy Daniels'ın da savcılarla görüştüğü belirtiliyor.

Peki bu soruşturma neden önemli?

Trump'ın destekçileri, eski başkanın geçmişteki davranışlarını ve kadınların kendisine yönelttiği suçlamaları büyük ölçüde geçiştirdi.

Ancak Stormy Daniels davası, Trump'ın yeniden aday olmak istediği bu dönemde mahkemede ifade vermeye çağrılmasına yol açabilir.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'a göre Trump hakkında bir iddianame düzenlenmesi hatta mahkumiyet alması Trump'ı başkanlık yarışından alıkoymak için yeterli olmayabilir.

Zurcher, " Hatta ABD yasalarında, suçlu bulunan bir adayın hapisteyken bile başkanlık için kampanya yürütmesini ve başkan olarak görev yapmasını engelleyen hiçbir şey yok. Ancak Trump'ın tutuklanması elbette başkanlık kampanyasını zorlaştırır" diyor.