Eski CIA ajanı işkenceyi savundu: Pişman değilim

21 Nisan 2022 Perşembe, 17:52

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın gözaltındaki tutuklulara uyguladığı sorgu yöntemleri tartışma konusu olmaya devam ederken, eski CIA analisti Alfreda Scheuer, tepki çeken sözlere imza attı.

"İşkence Kraliçesi" takma adıyla bilinen Scheuer, Reuters muhabirleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, ABD hükümet raporlarında atıfta bulunulan "su banyosu" uygulamasının "işkence olmadığını" öne sürerek bu tür tekniklerin işe yarayabileceği konusunda ısrar etti.

Eski CIA analisti Alfreda Scheuer

Scheuer ayrıca, "devlet sırrı" kapsamında olduğu için bireysel vakaları tartışamayacağını da sözlerine ekledi. Scheuer, kendisine yönelik eleştirilerin büyük ölçüde terörle mücadele için risk almasından kaynaklandığını savundu.

HAYATI FİLME KONU OLDU

CIA analisti, Alfreda Scheuer ya da bilinen ismiyle Bikowsky, 2012 yılında yayınlanan “Zero Dark Thirty” filmindeki ana karakter, Jessica Chastain'e ilham vermişti. Filmde gizli bir CIA hapishanesini ziyaret eden Chastain, bir El Kaide şüphelisine yapılan "su banyosu" işkencesine tanıklık etmişti.

Zero Dark Thirty filminden bir sahne

TARTIŞMA PROGRAMLARININ ARANAN İSMİ

Scheuer, 20 yıl boyunca ABD'nin gizli gözaltı merkezleri ve acımasız sorgulamalar da dahil olmak üzere İslamcı aşırılıkçı gruplara karşı uyguladığı sorgulama yöntemlerine ilişkin tartışmalarda merkezi bir figür oldu. Scheuer, bu tartışmalarda, deneyimleri ile dikkatleri üzerine çekti.

2021'in sonunda, son görevi olan ABD Anavatan ve Stratejik Tehditler Dairesi başkan yardımcılığından emekli olan Scheuer'in 2022 yılında Reuters ile görüşmeyi kabul ettiği kaydedildi.