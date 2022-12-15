Eski CIA Başkanı'ndan Ukrayna çıkışı: ABD, konumunu güçlendirmek istiyor

15 Aralık 2022 Perşembe, 11:00

Eski CIA Başkanı David Petraeus, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Fox News'e konuştu.

David Petraeus, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmasının amacının "dünyanın önde gelen süper gücü" konumunu pekiştirmek olduğunu savundu.

Petraeus, ABD'nin "dünyada lider konuma gelme arzusu"nun özellikle Ukrayna-Rusya savaşının gündemiyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Petraeus, "Ukrayna'yı desteklemek, özellikle de Afganistan'dan askerlerimizin çekilmesinden sonra, ABD'nin dünyaya liderlik edebileceğini ve bunu yapma iradesine sahip olduğunu göstermek açısından kritik önem taşıyor" dedi.

ABD'nin, Ukrayna'ya halihazırda "şaşırtıcı miktarda" destek sağladığını belirten Petraeus, ABD'nin öncelikleri arasında ABD ordusunun "çekirdek gücünü" güçlendirmek ve Çin ile olan anlaşmazlığı çözmek olduğunu aktardı.