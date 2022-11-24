Eski CIA görevlisi sayı verdi: Ukrayna'da yüzlerce var, Rusya izliyor
Eski CIA istihbarat subayı Philip Giraldi, Ukrayna topraklarında CIA'ya mensup 600 ila 800 istihbarat görevlisinin bulunduğunu ileri sürdü.
Eski CIA istihbarat subayı Philip Giraldi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Philip Giraldi, Ukrayna'da faaliyet gösteren "yüzlerce CIA ajanının" olduğunu ileri sürerek, Rusya'nın bunu bildiğini dile getirdi.
Philip Giraldi, "CIA'in kesinlikle sahada adamları var. Başından beri oradaydılar. Yaşananlarla ne ölçüde bağlantılı olduklarını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Giraldi, ajanlara ilişkin rakam vererek, "Bunun 600 ila 800 kişilik bir tabur büyüklüğünde bir organizasyon olduğunu tahmin ediyorum. Genellikle otellere ya da apartman dairelerine yerleşiyorlar. Tüm bunlar büyükelçilikten yönetiliyor, tabii ki gizlice. Bu konu hakkında açıkça konuşulmuyor" dedi.
Giraldi, Rusya'nın, CIA ajanlarının adımlarını takip ettiğini iddia ederek, "Kesinlikle. Rus istihbaratının telefon konuşmalarını ve Ukrayna'da olup biten hemen her şeyi izlediği kesin" diye konuştu.
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