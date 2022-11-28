Eski Cumhurbaşkanı duruşmaya çıkacak: Vücudunda arsenik tespit edildi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:42

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin avukatı Shalva Khachapuridze, Saakaşvili'ye yapılan tıbbi testlerin sonucunda vücudunda arsenik bulunduğunu söyledi.

Mtavari TV kanalının aktardığına göre Shalva Khachapuridze, "Henüz tırnak testi almadık, bugün gelecekler. Ancak, telefonda yapılan çalışma sonucunda başka bir zehirli madde olan arsenik ortaya çıktı" dedi.

Khachapuridze, Saakaşvili'nin de uzun bir aradan sonra ilk kez bugün duruşmasına katılmasının beklendiğini söyledi.

Saakaşvili'nin durumunun ciddi olduğunu ve kendisinin oturması için özel bir sandalyeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Khachapuridze, "Duruşmanın aksamasına, ertelenmesine neden olmamak için bugün duruşmaya çıkmaya karar verdi" diye konuştu.

Daha önce Saakaşvili'nin eski avukatı Valeri Gelbakhiani ve annesi Giuli Alasania, Saakaşvili'nin cıva da dahil olmak üzere ağır metallerle zehirlenmiş olabileceğini bildirmişti.