Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:13

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:13

Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro İstagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Michelle Bolsonaro, paylaşımında "Sevgili dostlar, eşim Jair Bolsonaro'nun 2018'de maruz kaldığı bıçak yarasının yol açtığı karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altında olduğunu size bildirmek isterim. Sağlığı ve Brezilya için dua ediyoruz. Tanrı bizi korusun" ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.