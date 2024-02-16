Eski Devlet Başkanının oğlu hedefte: Soruşturma başlatıldı

Brezilya'da polis, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlattı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:29
Eski Devlet Başkanının oğlu hedefte: Soruşturma başlatıldı
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Federal Polisten yapılan açıklamada, eski devlet başkanının en küçük oğlu Jair Renan Bolsonaro'nun, banka kredisi talebiyle bağlantılı olarak yanlış beyan verme, sahte evrak kullanımı ve kara para aklamaktan dolayı dolandırıcılıkla suçlandığı bildirildi.

Bu kapsamda Jair Renan Bolsonaro ve olaya karışan bir arkadaşına yönelik iddiaların araştırılması için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, yerel savcılar soruşturmaya devam edilip edilmeyeceğine karar verene kadar soruşturmanın içeriğinin gizli kalacağı kaydedildi.

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Yerel basında yer alan haberlerde, eski devlet başkanının diğer oğulları Rio de Janeiro Belediye Meclisi üyesi Carlos Bolsonaro, Temsilciler Meclisi üyesi Eduardo Bolsonaro ve Senatör Flavio Bolsonaro hakkında farklı davalarda soruşturma yürütüldüğü ifade ediliyor.

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmıştı. Ardından destekçiler, ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Luiz Inacio Lula da Silva'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Federal Polis, 9 Şubat'ta Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlemiş, aralarında eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına almıştı.


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