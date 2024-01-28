Brezilya'da deprem: 6,5 büyüklüğünde
Brezilya'nın Acre eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
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