Brezilya'da deprem: 6,5 büyüklüğünde

Brezilya'nın Acre eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 15:22
Brezilya'da deprem: 6,5 büyüklüğünde
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.


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