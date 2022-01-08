Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Kazakistan'da yaşananları değerlendirdi

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Kazakistan’da yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yakış, “Ekonomik sebepler buz dağının görünen kısmıdır” dedi. Rusya’nın bölgede etkili olmaya çalıştığını belirten Yakış, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın bölgeye kolayca müdahale edip somut adımlar atabileceğine ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’da LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak’tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya’nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü göndermeyi kabul etmişti. Bunun üzerine ABD de “olayları yakından takip ettiğini” duyurmuştu.

"TEK BİR NEDEN YOK"

Olayların birden çok nedeni olduğunu belirten Yakış, “Ekonomik sebepler buz dağının görünen kısmıdır. Rusya’da katı Rus politikası izlemek isteyen ve parlamentoda bulunan bazı siyasetçiler, bundan bir süre önce Kazakistan’da Rusça konuşan veya Rus olan azınlıkla ilgili Rusya’nın ilgisini gösteren beyanlarda bulunmuşlardı. Rusya’nın NATO’yla da sıkıntıları olduğunu düşündüğümüzde bu olaylar üst üste geldi. Yani Rusya Kazakistan’da olanları acaba kendi lehime değerlendirebilir miyim diye duruma bakıyor” diye konuştu.

AZERBAYCAN ÖRNEĞİ

Rusya’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilimde de sahne aldığını anımsatan Yakış, “Nasıl Rus askerleri Karabağ’a yerleştiyse, benzer bir şeyi Kazakistan’da da yapabileceklerini düşünüyorlar. Olur mu olmaz mı belli değil. Bunun dışında her ülkede bu çeşit iç olaylar olabilir. Sosyal sorunlar çıktığında halk sokağa dökülebilir. Kazak halkı da kendisine göre demokrasi tecrübesi olan bir halktır. Onlar da sokağa döküldüler ama bu çok sayıda insanın hayatına neden oldu. Kazakistan’ın Rusya’nın da gönderdiği askerler sayesinde ortalığa hakim olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR TEST OLABİLİR"

ABD’den gelen “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız” açıklamasına değinen Yakış, “Rusya ve ABD’nin birbirine karşı çok dikkatli davranacaklarını düşünüyorum. Rusya’nın soğuk savaş öncesi düzene dönme düşüncesinde olduğunu görüyoruz. Bu durumda Amerika’nın biraz daha ince eleyip sık dokuyacağını, Rusya’nın her adımını yakından izleyeceğini düşünüyorum” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın olaylarda nasıl bir etkisi olabileceğine yönelik Yakış, “Bu iyi bir test olabilir. Teşkilat henüz uygulamaya yönelik güçlü adımlar atamamıştır ki yeni kurulan bir teşkilat için bunun şaşırtıcı bir yanı yok. Teşkilatın kolayca müdahale edip somut adımlar atabileceğine ihtimal vermiyorum. Orada asıl yapılabilecek bir şey varsa bunun Rusya tarafından yapılacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı.