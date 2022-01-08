Rusya'dan Kazakistan açıklaması: 9 uçak Almatı'da

08 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına gelen zamma tepki olarak başlayan ancak hükümetin, cumhurbaşkanının ve ülkenin kurucu lideri Nursultan Nazarbayev'in aleyhinde ayaklanmaya dönüşen protestolarda gerginlik devam ediyor. Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülke genelindeki protestolara katılanları "haydut ve terörist" olarak adlandırmıştı.

Tokayev, Sovyet Ülkeleri'nin çoğunun 2002'den beri üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) askeri yardım istedi. Bunun üzerine Ermenistan, Rusya ve Berlarus başta olmak üzere birçok üye ülke, Kazakistan'a asker gönderme kararı aldı.

"BARIŞ GÜCÜ"

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yetkililerin yaptığı açıklamada, Kazakistan'a gönderilen "Barış Gücü"nün görevinin Kazakistan’daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan’da çalışmaya başladı.

RUSYA, 9 ASKERİ UÇAK GÖNDERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'a asker göndermeye devam ediyor.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 9 adet Rus askeri nakliye uçağının, askerler ve hava kuvvetleriyle birlikte Almatı Havalimanı’na indiğini duyurdu.