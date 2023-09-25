Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın oğlunun hapiste olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:44

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:44

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın oğlu Levon Koçaryan'ın avukatı Aleksandr Koçubayev, Levon'un bir aydır hapiste olduğunu duyurdu.

Koçubayev, Levon Koçaryan'ın Erivan'daki protestolar sırasında güvenlik güçleri tarafından "acımasızca dövüldüğünü" ve hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

Nairi Tıp Merkezi, Levon'a "kafa travması" ve "beyin sarsıntısı" teşhisi konulduğunu bildirmişti.

Koçubayev, daha sonra Levon'un "dört özel harekat polisini dövdüğü şüphesiyle kasıtlı olarak asılsız bir şekilde" gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltının, siyasi olduğunu savunan avukat Koçubayev, "Levon Koçaryan bir aydır tutuklu" dedi.