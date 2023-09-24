Ermenistan'dan BM'ye çağrı: 'Derhal heyet göndermeli'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, "BM, insani durumu izlemek ve değerlendirmek üzere Dağlık Karabağ’a derhal bir heyet göndermeli" dedi.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:38
Ermenistan'dan BM'ye çağrı: 'Derhal heyet göndermeli'
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu.

Ararat konuşmasında, Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği terörle mücadele operasyonuna değinirken, BM’ye "Bölgedekiler ve etnik Ermenilerin güvenliğini sağlamak ve insani durumu değerlendirmek üzere Dağlık Karabağ’a derhal bir heyet göndermesi" için çağrıda bulundu.

"Ruanda'da gerçekleştirilen soykırımın önlenmesindeki başarısızlığın ardından BM’nin önlem mekanizmaları oluşturmayı başardığını ve 'bir daha asla' sözünü anlamlı bir taahhüt haline getirdiğini" söyleyen Mirzoyan, "Fakat bugün başka bir başarısızlığın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın müzakerelerin her aşamasında siyasi ve askeri provokasyonlara başvurduğunu açıklamış, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlam bir barışın sağlanması çabalarının Ermenistan'ın intikam politikasının kurbanı olduğunu ifade etmişti.


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