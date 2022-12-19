Rus oligark Dmitry Zelenov gizemli şekilde hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, bir Rus oligark daha hayatını kaybetti. 50 yaşındaki emlak kralı Dmitry Zelenov'un 9 Aralık'ta gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği aktarıldı.
Emlak kralı olan Dmitry Zelenov, 9 Aralık'ta Fransız Rivierası'ndaki Antibes kasabasında hayatını kaybetti.
Rus haber kaynağı Baza ve yerel Fransız yayın kuruluşu Var Matin'e göre, 50 yaşındaki oligark, birkaç arkadaşıyla yemeğe çıktı. Kendini iyi hissetmeyen Zelenov, merdivenden çıkarken düştü ve beyin travması geçirdi.
AMELİYAT OLMUŞTU
Habertürk'te yer alan habere göre, hastaneye kaldırılan Zelenov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Baza'nın edindiği bilgiye göre Zelenov, ölümünden önceki haftalarda açıklanmayan kalp sorunları nedeniyle ameliyat oldu, ancak daha fazla bilgi verilmedi.
Zelenov, bir zamanlar Moskova'nın en önemli gayrimenkul yatırım ve geliştirme kurumlarından biri olan Don-Stroy'un kurucu ortaklarından biriydi.
1994'te Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre sonra Don-Stroy'u kuran Zelenov, hızla bir servet kazandı ve 2008 yılına kadar düzenli olarak Forbes'un en zengin Ruslar listesinde yer aldı.
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