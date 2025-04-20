Eski First Lady'nin danışmanı: Biden artık sahneden inmeli

Yayınlanma: 20.04.2025 - 11:35

Güncelleme: 20.04.2025 - 11:35

ABD'li eski first lady Jill Biden’ın eski iletişim direktörü Michael LaRosa, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın danışman kadrosunun partideki öfke ve ilgisizlik duygusunu ciddiye almadığını belirterek, “Partimizin nabzını tutan bir ekipleri olsaydı, bu kadar yoğun tepkileri fark ederlerdi” dedi.

LaRosa, hem Joe Biden’ı hem de eşi Jill Biden’ı çok sevdiğini belirtirken, “Personel sadakati, duyması zor gerçekleri söyleme sorumluluğunu da beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

“BİDEN'IN DÖNÜŞÜNDEN TEK FAYDA SAĞLAYAN TRUMP”

LaRosa, Biden’ın sahnede kalmaya devam etmesinin sadece rakip kanadı memnun ettiğini savunarak, “Başkan Trump ve muhafazakar medya için bu adeta bir hediye oldu. Biden, başarısız ekonomi politikaları ve düşen kamuoyu desteğiyle onların dikkat dağıtıcı kozu haline geldi” dedi.

Biden ailesine yönelik “gerçekleri kabullenin” çağrısını yineleyen LaRosa, “Bu, kamu hizmetinde geçen uzun bir hayatın hüzünlü ve trajik bir sonu. Ancak gerçekler karşısında karar alma süreçlerini yeniden değerlendirmeleri şart” dedi.

CNN tarafından görevden ayrılmadan haftalar önce yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 36’sı Joe Biden’ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 64’ü olumsuz görüş bildiriyor. Aynı ankette katılımcıların yüzde 61’i Biden’ın başkanlığını “başarısızlık” olarak nitelendirdi.