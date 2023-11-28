Eski Fransa Başbakanı: Sanat camiası ve medya baskı altında

Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:57

Güncelleme: 28.11.2023 - 15:57

Fransız televizyon kanalı BFMTV'de "Le 120 Minutes" programına katılan Villepin, "Yine de sanatçılar 'ortak düşüncenin diktatörlüğüne' boyun eğmemeli" ifadesini kullandı.

Villepin, medya ve sanat camiasında "finansal baskının ağır bastığını" ve bunun sanatçıları fikirlerini özgürce söylemekten alıkoyduğunu vurguladı.

Bu durumun ABD'de olduğu gibi Fransa'da da yaşandığına dikkati çeken Villepin, sanatçıların, fikirlerini dile getirirken "sözleşmesinin iptal edileceği" endişesi taşıdığına işaret etti.

Villepin, Filistin asıllı model Bella Hadid'i örnek göstererek, modelin "kendi ailesinden, kendi tarihinden, kendi hayatından bahsederken bile" bu baskıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Eski Başbakan, bu sözlerinden dolayı bazı Fransız medya kuruluşları tarafından Yahudi karşıtı olmakla itham edildi.