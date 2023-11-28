Interpol başkanına 'işkence' suçlaması: Türkiye, Fransa, İsveç, Norveç...

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:15

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:17

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığına, 2021 yılında İstanbul'da seçilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) asıllı Ahmed Nasır el Reisi, iki İngiltere vatandaşına işkence yapmakla suçlandı.

İki İngilizin avukatları, tutuklandıkları ve işkence gördükleri iddiasıyla el Reisi hakkında Avusturya'nın başkenti Viyana'da suç duyurusunda bulundu.

İşkence gördüklerini öne süren Matthew Hedges ve Ali Issa Ahmad adlı iki İngiliz, el Reisi'yi, BAE'de keyfi olarak gözaltına alınmalarının ve işkence görmelerinin mutlak sorumlusu olmakla suçladı.

AFP'de yer alan habere göre, Viyana savcılığından bir sözcü, şikayetin kendilerine ulaştığını doğruladı ve özellikle Avusturya'nın yargı yetkisi açısından incelenmekte olduğunu söyledi.

İnterpol Genel Kurulu'na katılmak üzere Viyana'ya gelmesi beklenen el Reisi, evrensel yargı yetkisi ilkesi uyarınca Avusturyalı savcılara iletilen suç duyurusu ile Viyana'da yargılanabilir.

Söz konusu yargı yetkisi ilkesi kapsamında, Avusturyalı savcılar teorik olarak insanlığa karşı işlenen suçları, savaş suçlarını ve işkenceyi, suçların nerede işlendiğine bakmaksızın, şüphelilerin kendi ulusal topraklarında bulunması halinde evrensel yargı yetkisi kapsamında yargılayabiliyor.

Avukat Rodney Dixon yaptığı açıklamada, "Avusturyalı yetkililerin bu çok ciddi iddiaları soruşturacağını ve kovuşturacağını umuyoruz" dedi.

5. KEZ SUÇLANDI

2018 yılında doktora araştırması için BAE'ye giden Matthew Hedges, İngiliz casusu olduğu şüphesiyle tutuklandı. Aynı yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıktan günler sonra affedildi ve serbest bırakıldı.

Matthew Hedges yaptığı açıklamada, yedi ay hücre hapsinde tutulduğunu ve tutukluluğu sırasında "psikolojik işkence uygulamak için çok özel bir stratejinin" bir parçası olarak ilaç almaya zorlandığını öne sürdü.

Ahmad ise, BAE'de 2019'da Irak'a karşı oynanan AFC Asya Kupası futbol maçında BAE'nin Körfez'deki rakibi Katar'ı coşkuyla desteklediği iddiasıyla bir ay boyunca gözaltında tutulduğunu ve tutukluluğu sırasında da defalarca dövüldüğünü ve hatta bıçaklandığını öne sürdü.

Türkiye, Fransa, İsveç ve Norveç'te de hakkında işkence yapma iddiasıyla suçlanan Nasır el Reisi, Viyana'da yapılan suçlama ile 5. kez işkence suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.