Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye 5 yıl hapis

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris’te görülen “Libya davası”nda suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Sarkozy’ye 100 bin euro para cezası verilmesine hükmetti.

Savcılar, Sarkozy’nin 2007’deki seçim kampanyasında Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman sağladığını öne sürmüştü. Ancak mahkeme, pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirme ve yasa dışı kampanya finansmanı gibi diğer suçlamalardan Sarkozy’yi beraat ettirdi.

Cezanın infazına ilişkin tarih henüz netleşmedi. Savcılığa, eski cumhurbaşkanına cezasını ne zaman çekmesi gerektiğini bildirmesi için bir ay süre verildi.

Sarkozy ise kararı “haksız” bulduğunu belirterek temyize gideceğini açıkladı.

Hukuk uzmanlarına göre Temyiz süreci, Sarkozy için oldukça kritik olacak.

Genel olarak olası senaryolar şöyle:

İstinaf mahkemesi (temyiz), Paris’te verilen hapis ve para cezasını yerinde bulabilir. Bu durumda Sarkozy, cezasını çekmek zorunda kalır. Ancak yaşı (70) ve sağlık durumu dikkate alınarak cezanın bir kısmını ev hapsinde ya da elektronik kelepçe ile çekmesi ihtimali var. Mahkeme, suçun niteliği veya Sarkozy’nin lehine delilleri dikkate alarak cezayı kısaltabilir. Örneğin 5 yıl yerine daha kısa bir hapis cezası veya ertelenmiş ceza gündeme gelebilir.