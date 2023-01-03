Eski İngiliz askere üç kez yanlış teşhis konuldu: Penisinin yarısını kaybetti

03 Ocak 2023 Salı, 17:33

Eski İngiliz asker Gavin Brooks'a, doktorların kanser teşhisini üç kez yanlış koymasının ardından sadece bir yıl ömrü kaldığı söylendi.

45 yaşındaki Gavin Brooks, "Umarım yurtdışında kanseri küçültmeye ve ömrümü uzatmaya yardımcı olabilecek bir tür tedavi alabilirim, böylece mümkün olduğunca uzun süre kalabilirim. Oğlum Jorge, bir gün Dünya Kupasını kaldıracağını söylüyor ve ben de bunun için buralarda olmak istiyorum" dedi.

Brooks, penis derisinin etrafında sıkı bir deri halkası ve daha sonra penisinin ucunda bir doku bozukluğu yaşadıktan sonra 2021 yılında üç kez askeri hastaneye gittiğini belirterek, "Bunu tarif edebilmemin en iyi yolu, penis derisi içinde bir doku halkası veya sert bir deri gibi. Deriyi geri çekerken, penis başının üzerinden çekmek zorunda kalıyordum" ifadelerini kullandı.

Askeri hastanenin, Brooks'u bir cinsel sağlık kliniğine yönlendirdiği, bu kliniğin de onu penisten biyopsi alan bir dermatoloğa yönlendirdiği belirtildi.

PENİSİNİN BİR KISMI KESİLDİ

Brooks'un tahlil ve test sonuçları geldiğinde, kendisine penis kanseri olduğu haber verilerek, Ocak 2021'de ameliyata alındığı ve penisinin bir kısmının alındığı kaydedildi.

İlk kemoterapi tedavisinin de işe yaramadığını ve kanserin vücudunun diğer bölgelerine de yayıldığını söyleyen Brooks, "Penisimi kaldırıp ikiye böldüler ve penis başı yapmak için bacağımdan deri grefti aldılar, ama delikli düz bir penis... Ona "Frankenweiner" adını taktım. Hastanede uyandığımda penisimin ne kadar büyük bir kısmının alınmış gibi göründüğünü görünce çok korktum çünkü üzerinde bir sargı bezi vardı ve bir kateter takılmıştı" dedi.

TEDAVİ İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR

Brooks, Almanya, Cebelitarık ve Japonya'da ileri kanser evrelerinde yaygın olarak kullanılan immünoterapi, proton ışın tedavisi ve dendritik hücre tedavisi de dahil olmak üzere NHS'de sunulmayan diğer tedavileri aramak için bağış topladığını söyledi.

Brooks, "24 yılımı orduda geçirdim ve bu sürenin büyük bir kısmını fitness eğitmeni olarak geçirdim ve stresten kurtulmak için egzersiz yapıyorum, şimdi küçük oğlumun futbol oynamasını izlemek için tekerlekli sandalyede oturmak zorundayım. Uzun mesafeleri yürüyemiyorum ve artık tekerlekli sandalyeyi yürümekten daha çok kullanıyorum" diye konuştu.

ERKEKLERİ, PENİSLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN DÜZENLİ KONTROLE ÇAĞIRDI

Erkekleri, penislerini semptomlar açısından daha düzenli kontrol etmeye çağırarak, yakalandığı hastalık hakkında farkındalık yaratmak için Screaming Cockerel adlı bir Instagram sayfası açan Brooks,"Daha erken teşhis edilseydim, sadece sünnet olmam gerekebilirdi ve bu da geri kalan ameliyatları ve kemoterapiyi önleyebilirdi. Bu yüzden bu nadir ve bilinmeyen kanser için farkındalık yaratmam gerekiyor, böylece çok geç olmadan bu ölümcül hastalığın tedavisi ve teşhisi için daha fazla zaman ve araştırma harcanabilir" dedi.