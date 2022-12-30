İngiltere'de 'Strep A' kabusu: En az 30 çocuk hayatını kaybetti

30 Aralık 2022 Cuma, 12:48

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, "Strep A" bakteriyel enfeksiyonu yüzünden toplam 122 kişi hayatını kaybetti. Hastalık sebebiyle 19 Eylül'den bu yana 18 yaş altı en az 30 çocuk yaşamını yitirdi.

2017-2018 döneminde 27'si 18 yaş altı olmak üzere 355 kişi "Strep A" bakterisi nedeniyle ölmüştü.

HASTALIĞIN GÖRÜLME ORANI ÖNCEKİ YILLARA KIYASLA DAHA YÜKSEK

UKHSA, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, antibiyotikle tedavi edilen hastalığın görülme oranının, önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmişti.

Ajans, artışın büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulunmuştu.

"Strep A" bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonuna neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.