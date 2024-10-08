Eski İsrailli yetkiliden savaş eleştirisi: 'İnanmaya devam etmek talihsizlik...'
Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland, İsrail’in Gazze ya da Lübnan’da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, “Askeri baskının Gazze ve Lübnan’da tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" dedi.
Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.
İsrail basınına konuşan Eiland, ülkesinin Gazze ya da Lübnan’da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek “Hamas ve Hizbullah’ın teslim olmayacağını ve her zaman savaşmaya devam edenlerin olacağını" söyledi.
İki cephede savaşı sürdürmenin İsrail’in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ve siyasi çözümlere kapı açmanın akıllıca olacağını vurgulayan Eiland, "Gazze ve Lübnan’da askeri baskının tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'
- Sezonun 3. final haberi: NOW TV o dizinin fişini çekti
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'
- Türkiye’nin en büyük santrali durdu!
- Günlerdir kayıptı, balıkçılar midesinden çıkardı!
- AKP ve CHP oylarında dikkat çeken düşüş
- Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
- 'Ayşenur burada, sakın eve gelme'
- Erkek üreme organı son 30 yılda evrim geçirdi