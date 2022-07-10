Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bomba yapmaya çalışmış

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya'nın bomba yapmaya çalıştığı bildirildi.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 11:57
Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen saldırgan bomba yapmaya çalışmış
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Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katledildiği saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami’nin polise, "birden fazla silah" yaptığını itiraf ettiğini anlattı.

Kyodo News'te yer alan haberde, Yamagami’nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu aktaran müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe’yi hedef aldığını belirtti.

Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

 


Shinzo Abe japonya suikast
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