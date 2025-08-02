Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe'ye 12 yıl ev hapsi cezası verildi

Kolombiya basınına göre, Bogota 44. Ceza Mahkemesi Yargıcı Sandra Heredia, ilk derece kararını okudu ve Uribe'yi "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu buldu.

Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olan Uribe, yaşlılığı ve sağlık durumu nedeniyle 12 yıllık cezasını hapishanede değil, evinde çekecek.

Uribe'ye ev hapsinin yanı sıra 8 yıl boyunca kamu görevinden men ve 822 bin dolar para cezası verildi.

Uribe'nin, bazı eski paramiliter tanıkları, Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirlendi.

Eski Cumhurbaşkanının avukatları ise kararı 11 Ağustos'ta temyize götüreceklerini belirterek, davanın siyasi sebeplerle yürütüldüğünü savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise yaptığı açıklamada, yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

SAĞ GÖRÜŞLÜ LİDERLERDEN URİBE'YE DESTEK

Öte yandan, aralarında eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin de bulunduğu birçok sağ görüşlü siyasi lider, Uribe'ye desteklerini ifade ettikleri ortak bir açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Amerikan Devletleri Örgütüne çağrıda bulunulan bildiride, Uribe'nin temel haklarının sistematik şekilde ihlal edildiği savunuldu ve bu kurumların sürece müdahil olması talep edildi.

SÜREÇ

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Uribe'ye, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla açılan davayı oy birliğiyle 2 Eylül 2020'de savcılık ofisine devretti.

Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda'nın 2012'de Kongre'ye yaptığı başvuruda, Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunu iddia etmesi ve bunun araştırılması için Kongre'ye önerge vermesiyle başladı.

Yüksek Mahkeme, Kongre üyesi olan Uribe'ye soruşturma açılmaması kararı aldı ancak tanık manipülasyonu iddialarının araştırılması için eski cumhurbaşkanına dava açılmasına onay verdi.​​​​​​​