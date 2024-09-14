Eski Kuveyt Başbakanı hayatını kaybetti

Eski Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 82 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski Kuveyt Başbakanı hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:42

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, eski Başbakan Sabah'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Haberde, Sabah'ın 1942 doğumlu olduğu ve 1968 yılından bu yana çeşitli görevlerde bulunduğu ifade edildi.

Eski Başbakan Sabah, Havalli ve El-Ahmedi valiliğinin yanı sıra Sosyal İşler, Çalışma, Medya, İçişleri, Savunma ve Başbakan Yardımcılığı da dahil olmak üzere bir çok kademede görev yapmıştı.

Sabah, son olarak Kasım 2011'de Başbakan olarak atanmış ve 2019 yılına kadar bu görevine devam etmişti.


Etiketler: #Kuveyt #Başbakan

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