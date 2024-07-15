Kuveyt'te büyük miktarda petrol ve gaz keşfedildi

Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:49
Kuveyt'te büyük miktarda petrol ve gaz keşfedildi
Abone Ol google-news

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildi.

Açıklamada ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz olduğu, bunun da 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğu kaydedildi.

Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, günlük yaklaşık 2,8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.


Kuveyt haberleri petrol haberleri

İlgili Haberler

Kuveyt'ten Lübnan kararı: Vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

Kuveyt'ten Lübnan kararı: Vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Kuveyt’te bir binada yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kuveyt’te bir binada yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Kuveyt'te yeni hükümet kuruldu

Kuveyt'te yeni hükümet kuruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler