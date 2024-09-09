Kuveyt'te Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Atiki'nin istifası kabul edildi
Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı İmad el-Atiki'nin istifasını kabul etti.
Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir Sabah, iki kararname yayımladı.
Birinci kararnameyle Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Atiki'nin istifasının kabul edildiği duyurulurken, istifanın sebebine dair bilgi verilmedi.
İkinci kararnamede de Maliye Bakanı, Ekonomik İşler ve Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanan Nura el-Fisam'ın aynı zamanda Petrol Bakanlığına vekalet edeceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Kuveyt'te 12 Mayıs'ta 13 bakanla kurulan Başbakan Ahmed Abdullah es-Sabah hükümetinde 25 Ağustos'ta gerçekleşen ilk revize kapsamında 4 yeni bakan atanmıştı.
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